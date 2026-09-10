Kangra News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Thu, 10 Sep 2026 01:43 AM IST
विज्ञापन
स्वास्थ्य शिविर
महाकाल स्वास्थ्य खंड के तहत सुबह 10 बजे से उपरली नगेहड़ और डूहक में टीबी जांच शिविर लगाया जाएगा।
कथा
शीतला महादेव मंदिर योल में श्रीमद्भागवत महापुराण ज्ञान-यज्ञ कथा का आयोजन दोपहर 1:30 बजे तक किया जाएगा। कथा व्यास आचार्य हरीश शर्मा प्रवचन करेंगे।
उद्घाटन
हाई स्कूल में डढंब में पूर्वाह्न 11 बजे शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया अतिरिक्त कमरों का उद्घाटन करेंगे और लोगों की समस्याएं सुनेंगे।
खेलपरागपुर में सुबह 10 बजे जिला स्तरीय अंडर-19 खेल प्रतियोगिता के मुकाबलों का शुभारंभ होगा।
बैठक
भाजपा इंदौरा मंडल की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे होगी। इसमें संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने पर चर्चा की जाएगी।
विज्ञापन
महाकाल स्वास्थ्य खंड के तहत सुबह 10 बजे से उपरली नगेहड़ और डूहक में टीबी जांच शिविर लगाया जाएगा।
कथा
शीतला महादेव मंदिर योल में श्रीमद्भागवत महापुराण ज्ञान-यज्ञ कथा का आयोजन दोपहर 1:30 बजे तक किया जाएगा। कथा व्यास आचार्य हरीश शर्मा प्रवचन करेंगे।
उद्घाटन
हाई स्कूल में डढंब में पूर्वाह्न 11 बजे शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया अतिरिक्त कमरों का उद्घाटन करेंगे और लोगों की समस्याएं सुनेंगे।
खेलपरागपुर में सुबह 10 बजे जिला स्तरीय अंडर-19 खेल प्रतियोगिता के मुकाबलों का शुभारंभ होगा।
बैठक
भाजपा इंदौरा मंडल की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे होगी। इसमें संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने पर चर्चा की जाएगी।