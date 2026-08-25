Kangra News: वित्तीय लाभ और एरियर न मिलने पर एचआरटीसी पेंशनरों का फूटा गुस्सा

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बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंच के जिला अध्यक्ष चमन लाल पुंडीर ने कहा कि परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद अपने ही हकों के लिए भटकना पड़ रहा है। अन्य विभागों की तर्ज पर एचआरटीसी पेंशनरों को भी समय पर एरियर मिलना चाहिए।उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार व प्रबंधन के समक्ष कई बार मुद्दा उठाने के बावजूद कोई अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई, जिससे बुजुर्ग पेंशनरों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंच के पदाधिकारियों और वक्ताओं ने कहा कि समस्याओं को टालने के बजाय समाधान के लिए समयबद्ध कदम उठाए जाएं। लगातार अनदेखी से पेंशनरों में भारी असंतोष है।बैठक में भाग लेने वाले करीब 70 सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपनी समस्याएं रखीं और आगामी आंदोलन की रणनीति पर भी चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि मांगों को लेकर जल्द ही विरोध का आगामी कार्यक्रम तय किया जाएगा।