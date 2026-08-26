Kangra News: श्रावण अष्टमी में शी हाट से कमाए 70 हजार रुपये

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जिला ग्रामीण विकास विभाग ने इस शी हाट के संचालन की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सौंपी है। यहां स्थानीय उत्पादों के साथ-साथ पारंपरिक पहाड़ी खान-पान, विशेष रूप से कांगड़ी धाम को प्रमोट किया जा रहा है।शी हाट का संचालन मीरा, रमा गोस्वामी, मलका देवी और मोनिका चौधरी मिलकर कर रही हैं। वे श्रद्धालुओं को स्थानीय व्यंजनों के साथ-साथ घर पर बने पारंपरिक खाद्य उत्पाद बेच रही हैं। समूह की सदस्य मोनिका चौधरी ने बताया कि शी हाट से उनके उत्पादों को सीधा बाजार मिल रहा है और पर्यटकों से बेहतरीन प्रतिक्रिया मिल रही है।विभाग की ओर से चामुंडा में तैयार किए गए शी हाट में ठहरने के लिए छह कमरे और खाने-पीने की व्यवस्था की गई है। अप्रैल महीने में पद्दर की महिलाओं को इसका जिम्मा सौंपा गया था। महिलाओं ने चार महीनों में कुल 1,10,000 रुपये की आय अर्जित की है। इसमें से 40,000 रुपये सामान्य तीन महीनों की कमाई है।2,500 रुपये में मिल रहा कमराविभाग की ओर से तैयार शी हाट का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके साथ ही मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को उचित और सस्ते दामों पर बेहतर आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। शी हाट में रुकने के लिए प्रति कमरा 2,500 रुपये की दर तय की गई है।