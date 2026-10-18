Kangra News: धूप खिलते ही धान सुखाने और थ्रेशिंग में जुटे किसान

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धान की ढुलाई-थ्रेसिंग के कार्य में खेतों में रही चहल-पहलअमर उजाला ब्यूरोधर्मशाला। जिले में मौसम साफ होते ही किसानों ने खेतों का रुख कर लिया है। बुधवार को हुई बारिश से खेतों में काटकर रखी धान की फसल और पराली भीग गई थी। अब धूप खिलने के बाद किसान फसल को सुखाने, उसकी ढुलाई और थ्रेशिंग के काम में जुट गए हैं।बारिश के कारण धान की फसल में नमी आ गई थी, जिससे उसे सुखाने और थ्रेशिंग करने में परेशानी हो रही थी। किसानों को आशंका थी कि मौसम दोबारा बिगड़ने पर फसल को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में धूप निकलने से उन्हें राहत मिली है। किसान खेतों में बिछी धान की फसल को पलट रहे हैं, ताकि उसकी नमी कम हो सके।धान की कटाई के बाद फसल को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना किसानों के लिए अहम है। बारिश के कारण प्रभावित हुई इस प्रक्रिया में अब तेजी आई है। परिवार के सदस्य भी फसल समेटने में हाथ बंटा रहे हैं। किसानों की कोशिश है कि मौसम दोबारा खराब होने से पहले फसल को सुखाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए।मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। ऐसे में किसान मौसम अनुकूल रहने की उम्मीद के साथ धान की ढुलाई और थ्रेशिंग का काम जल्द पूरा करने में जुटे हैं।