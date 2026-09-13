Kangra News: डाडासीबा में 326 छात्र खिलाड़ी दिखाएंगे प्रतिभा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Sun, 13 Sep 2026 11:54 AM IST
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डाडासीबा (कांगड़ा)। पीएमश्री बाबा कांशीराम राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डाडासीबा में शनिवार को तीन दिवसीय छात्र वर्ग की अंडर-19 जोनल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रदेश कांग्रेस महासचिव सुरिंद्र सिंह मनकोटिया ने किया। इस दौरान जोनल लेवल टूर्नामेंट जसवां परागपुर के 32 स्कूलों के 326 छात्र खिलाड़ियों ने मार्चपास्ट कर मुख्य अतिथि को सलामी दी। प्रतियोगिता में खिलाड़ी वॉलीबाल, कबड्डी, खो-खो, बैडमिंटन और शतरंज सहित विभिन्न खेलों में प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। शुभारंभ समारोह के दौरान मेजबान विद्यालय के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य सुदर्शन कुमार ने मुख्यातिथि सुरिंद्र सिंह मनकोटिया, खिलाड़ियों, शिक्षकों और खेल प्रभारियों का स्वागत किया। संवाद
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