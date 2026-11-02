Kangra News: कांगड़ा में जेएनवी प्रवेश परीक्षा के लिए 28 केंद्र, 5,560 अभ्यर्थी होंगे शामिल

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धर्मशाला। जिला कांगड़ा में जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएवी) पपरोला में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए छठी कक्षा की प्रवेश परीक्षा 28 नवंबर को आयोजित की जाएगी। परीक्षा में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के करीब 5,560 अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। इसके लिए जिलेभर में 28 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।जिला कांगड़ा से छठी कक्षा में प्रवेश के लिए कुल 5,560 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों के 4,930 और शहरी क्षेत्रों के 630 अभ्यर्थी शामिल हैं। सभी अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी इन्हें जवाहर नवोदय विद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।प्रबंधन के अनुसार, प्रवेश परीक्षा सुबह