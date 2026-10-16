वित्त विभाग का फैसला: हिमाचल में पेंशन-वेतन के खंगालेंगे जाएंगे रिकॉर्ड, ट्रेजरी की होगी जांच

रिकॉर्ड तथा पात्रता की जांच वित्तीय नियंत्रण का अहम हिस्सा

ऐसे में वेतन और पेंशन की गणना, भुगतान संबंधी रिकॉर्ड तथा पात्रता की जांच वित्तीय नियंत्रण का अहम हिस्सा है। वेतन और पेंशन के मामलों में कर्मचारी का सेवा रिकॉर्ड, वेतन विवरण, पेंशन की पात्रता और संबंधित दस्तावेज सही होना जरूरी है। इसी तरह सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और पेंशन कम्यूटेशन की गणना में भी नियमों का पालन आवश्यक है। इन मामलों में दस्तावेजों या गणना की त्रुटियों से गलत भुगतान अथवा भुगतान प्रक्रिया में देरी की आशंका पैदा हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए निरीक्षण के दौरान कम से कम दो महीने के वेतन और पेंशन मामलों का टेस्ट चेक करने का प्रावधान किया गया है। इससे अधिकारियों को रिकॉर्ड की शुद्धता, निर्धारित प्रक्रिया के पालन और आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था की जांच करने का अवसर मिलेगा।