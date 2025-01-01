Hamirpur (Himachal) News: 125 दिन रोजगार की मांग के लिए मजदूरों ने किया प्रदर्शन

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मजदूरों ने खंड विकास अधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन के बाद बाजार में रैली निकाली और बीडीओ को ज्ञापन सौंपा। मजदूरों ने पंचायतों में रोजगार उपलब्ध करवाने के साथ ठेके पर करवाए जा रहे कार्यों का विरोध किया।उन्होंने मांग की कि आवेदन करने वाले सभी जॉब कार्ड धारकों को निर्धारित रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। बीडीओ ने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा कि पंचायत सचिवों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए लिखित निर्देश जारी किए जाएंगे।सीटू के राष्ट्रीय सचिव डॉ. कश्मीर सिंह ठाकुर, जिला सचिव जोगिंदर कुमार, जिला अध्यक्ष संतोष कुमार और प्रताप राणा ने आरोप लगाया कि मजदूरों को रोजगार देने के बजाय मशीनों और ठेकेदारों से काम करवाया जा रहा है।उन्होंने केंद्र सरकार की प्रस्तावित चार श्रम संहिताओं को मजदूर विरोधी बताते हुए इनके खिलाफ आंदोलन जारी रखने की बात कही। उन्होंने बताया कि श्रम संहिताओं के विरोध में एक और दो दिसंबर को दिल्ली में प्रस्तावित महापड़ाव में सुजानपुर ब्लॉक से 50 मजदूर भाग लेंगे।इस दौरान प्रदर्शन में बड़ी संख्या में मजदूर मौजूद रहे।