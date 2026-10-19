Hamirpur (Himachal) News: स्वयंसेवियों को दिया आदर्श नागरिक बनने का संदेश

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इस अवसर पर बलवंत सिंह ने कहा कि शिक्षा एक ऐसा गुण है, जिसके माध्यम से अच्छे और बुरे का ज्ञान प्राप्त होता है। अच्छे और आदर्श नागरिक बनने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आवश्यक है।उन्होंने कहा कि नशा आज एक बड़ी सामाजिक बुराई बनकर उभर रहा है। उन्होंने स्वयंसेवियों से आह्वान किया कि देश के आदर्श नागरिक बनने के लिए संस्कारयुक्त शिक्षा को प्राथमिकता दें।स्वयंसेवी कनिका कश्यप ने शिविर के दौरान सात दिनों में स्वयंसेवियों द्वारा किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। इस अवसर पर भाषा अध्यापक अरुण पटियाल सहित अन्य उपस्थित रहे। संवाद