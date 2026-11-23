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भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब परियोजना को धरातल पर उतारने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रस्तावित गो अभयारण्य में करीब 200 गोवंश को रखने की क्षमता होगी।परियोजना के निर्माण के लिए अब विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। डीपीआर तैयार होने और स्वीकृति मिलने के बाद परियोजना की अनुमानित लागत और बजट की उपलब्धता के आधार पर आगामी कदम उठाए जाएंगे।गो अभयारण्य बनने से क्षेत्र में घूम रहे बेसहारा पशुओं को सुरक्षित ठिकाना मिलने की उम्मीद है। इससे किसानों को भी राहत मिल सकती है, जिन्हें फसलों को लावारिस पशुओं से बचाने के लिए दिन-रात खेतों की रखवाली करनी पड़ती है।वर्तमान में जिले में करीब 1200 लावारिस गोवंश खुले में घूम रहे हैं। ये पशु अक्सर खेतों में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं, सड़कों पर पशुओं के अचानक आ जाने से वाहन चालकों के लिए भी दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है।ऐसे में खारल में गो अभयारण्य की स्थापना को इस समस्या से निपटने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।बॉक्सगोशालाओं में 2300 गोवंश को संरक्षणवर्तमान में जिले में 27 गोशालाएं और एक गो अभयारण्य संचालित हैं। इन सभी में करीब 2300 गोवंश का संरक्षण और पालन-पोषण किया जा रहा है। जिले का पहला गो अभ्यारण्य सुजानपुर क्षेत्र के खैरी में स्थापित है। अब खारल में दूसरा गो अभयारण्य बनने से बेसहारा गोवंश के संरक्षण के लिए एक और बड़ी सुविधा उपलब्ध होगी। गोवंश के संरक्षण और गोशालाओं के संचालन के लिए प्रदेश सरकार की ओर से प्रति पशु 1200 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। इस राशि से गोवंश के चारे, रखरखाव और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं में मदद मिलती है।कोटखारल गांव में जल्द ही गो अभयारण्य का निर्माण शुरू होगा। आवश्यक औपचारिकताएं की जा रही हैं।