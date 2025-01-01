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भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता जागरूकता अभियान (स्वीप) के तहत निर्वाचन साक्षरता क्लबों की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में विधानसभा क्षेत्र के 17 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों, दो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और एक महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने भाग लिया।इनमें से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 20 विद्यार्थियों का चयन जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोट की आंचल और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कक्कड़ की शैलजा कुमारी ने निबंध प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से नौवां स्थान प्राप्त किया।वहीं, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रांग की खुशबू शर्मा ने प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में पांचवां स्थान हासिल किया। विधानसभा क्षेत्र स्तरीय प्रतियोगिता में अंश डोगरा ने निबंध प्रतियोगिता में 86 अंक लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया।वहीं, टीजेसीएम राजकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय सुजानपुर टीहरा की बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा प्रियंका ने प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में 82 अंक लेकर पहला स्थान हासिल किया। उपायुक्त हमीरपुर ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन की सराहना की।निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं एसडीएम सुजानपुर विकास शुक्ला ने सफल विद्यार्थियों, शिक्षकों और शिक्षण संस्थानों को बधाई दी।