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टौणी देवी (हमीरपुर)। एनएच-03 के तहत टौणी देवी क्षेत्र में लगाई गई स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं। अस्पताल चौक, मंदिर चौक सहित अन्य स्थानों पर रोशनी की व्यवस्था न होने से लोगों को रात के समय परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर अंधेरा रहने से राहगीरों और वाहन चालकों को आवाजाही में दिक्कतें पेश आ रही हैं। स्ट्रीट लाइटें बंद होने के कारण लोगों को इनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं, अस्पताल और मंदिर चौक जैसे व्यस्त स्थानों पर रात के समय अंधेरा रहने से दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने एनएच-03 निर्माण कंपनी से स्ट्रीट लाइटों को जल्द ठीक करवाकर नियमित रूप से चालू करने की मांग उठाई है। उधर, एनएच-03 के हाईवे इंजीनियर अनुज सांख्यान ने बताया कि स्ट्रीट लाइटों को कुछ समय के लिए ट्रायल आधार पर चलाया गया था। जल्द ही इन्हें स्थायी रूप से संचालित कर दिया जाएगा। संवाद