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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Search for missing woman and daughter from CDR and Tower location

Hamirpur (Himachal) News: सीडीआर और टावर लोकेशन से लापता महिला-बेटी को तलाशा

Thu, 08 Oct 2026 01:37 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Thu, 08 Oct 2026 01:37 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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बड़सर (हमीरपुर)। पुलिस थाना बड़सर के तहत लापता महिला और उसकी डेढ़ वर्षीय बेटी को पुलिस ने सीडीआर और टावर लोकेशन की मदद से शिमला जिले के कुमारसैन से तलाश लिया। पुलिस टीम दोनों को बड़सर लेकर पहुंची, जहां महिला का मेडिकल परीक्षण करवाया गया।
पुलिस के अनुसार कुसुम लता (21) पत्नी राहुल कुमार, निवासी दीपक आजाद निवास घोड़ा चौकी समरहिल, जिला शिमला और उसकी डेढ़ वर्षीय बेटी कृतिका को गांव ढकोलू, डाकघर कोटीघाट, तहसील व थाना कुमारसैन से बरामद किया गया।
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चार दिन पहले थाना बड़सर के दियोटसिद्ध क्षेत्र से महिला अपनी बेटी के साथ लापता हो गई थी। महिला के पति की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की थी। शिकायतकर्ता ने बताया था कि वह मूल रूप से शिमला का रहने वाला है और वर्तमान में दियोटसिद्ध क्षेत्र में पत्नी के साथ लेबर का काम करता है।
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तीन अक्तूबर को उसकी पत्नी बेटी को साथ लेकर बिना बताए घर से चली गई। काफी तलाश के बाद भी दोनों का पता नहीं चला, जिसके बाद थाना बड़सर में शिकायत दर्ज करवाई गई।
पुलिस ने चार दिन में महिला और बच्ची को तलाश लिया। एसपी बलवीर सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले में नियमानुसार कार्रवाई जारी है।
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