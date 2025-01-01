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इसके लिए जिले के छह विकास खंडों में प्रशिक्षण अभियान चलाया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत खंड विकास अधिकारी महिलाओं को प्रशिक्षण दिलाने के साथ उनका पंजीकरण भी करवाएंगे।जिले में वर्तमान में 2738 स्वयं सहायता समूह संचालित हैं, जिनसे हजारों महिलाएं जुड़ी हुई हैं। ये महिलाएं अचार, मुरब्बा, पपीते की बर्फी सहित कई तरह के पारंपरिक खाद्य पदार्थ तैयार कर रही हैं। इसके अलावा घर की जरूरत और सजावट में इस्तेमाल होने वाली हस्तशिल्प की वस्तुएं भी बना रही हैं।हालांकि, कई महिलाओं के पास उत्पाद तैयार करने का हुनर है, लेकिन उन्हें बाजार तक पहुंचाने और इसे कारोबार के रूप में विकसित करने की पूरी जानकारी नहीं है।इसी कमी को दूर करने के लिए विकास खंड स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें महिलाओं को खाद्य पदार्थों की तैयारी, गुणवत्ता बनाए रखने, पैकिंग और बिक्री के तरीके सिखाए जाएंगे। साथ ही प्रशिक्षण के दौरान उनका पंजीकरण भी किया जाएगा, ताकि उन्हें स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जा सके।कोटइस पहल से स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं अपने पारंपरिक हुनर के दम पर घर के पास ही रोजगार के अवसर तलाश सकेंगी। साथ ही स्थानीय उत्पादों को बाजार मिलने से उनकी आमदनी बढ़ाने का रास्ता भी खुलेगा।