Hamirpur (Himachal) News: भाजपा समीरपुर मंडल में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार

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जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर ने बताया कि जिला प्रभारी एवं प्रदेश भाजपा सचिव अमित ठाकुर ने पदाधिकारियों से पूर्व में आयोजित कार्यक्रमों की रिपोर्टिंग ली और आगामी संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।उन्होंने बताया कि अगले तीन महीनों में जिला स्तर पर अल्पकालिक विस्तारक योजना चलाई जाएगी। इसके तहत दूसरे विधानसभा क्षेत्रों से आने वाले विस्तारक विभिन्न मंडलों में जाकर संगठनात्मक ढांचे और गतिविधियों का विश्लेषण करेंगे। जहां संगठन को मजबूत करने की जरूरत होगी, वहां सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।राकेश ठाकुर ने कहा कि भाजपा का संगठन बूथ स्तर तक मजबूत है और आगामी समय में संगठनात्मक गतिविधियों को और गति दी जाएगी। उन्होंने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से आगामी कार्यक्रमों को गंभीरता और सक्रियता के साथ सफल बनाने का आह्वान किया।