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अदालत ने इन रिकॉर्ड्स की प्रासंगिकता और आवश्यकता स्थापित न होने के कारण आवेदन अस्वीकार कर दिया। आरोपी ने 12 सितंबर, 2026 को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक के सीडीआर मांगे थे। ये सीडीआर उसके, उसके बेटे और जांच अधिकारी अजायब सिंह सहित पुलिस टीम के थे।उसने इसी अवधि के मोबाइल लोकेशन विवरण की भी मांग की थी। इसके अतिरिक्त, 13 सितंबर, 2026 को दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक के भोरंज पुलिस थाने के सीसीटीवी फुटेज की भी मांग की गई थी।विशेष न्यायाधीश पंकज शर्मा ने पाया कि आरोपी ने पुलिस अधिकारियों के मोबाइल नंबरों का पर्याप्त विवरण नहीं दिया। उसने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि मांगे गए रिकॉर्ड मामले में कैसे प्रासंगिक होंगे।अदालत ने कहा कि 12 सितंबर को कथित बरामदगी हुई थी। इसके बावजूद 13 सितंबर के सीसीटीवी फुटेज की आवश्यकता स्पष्ट नहीं की गई।