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बिझड़ी (हमीरपुर)। बड़सर भाजपा में लंबे समय से चली आ रही गुटबाजी और आपसी खींचतान के बीच रविवार को सियासत की एक अलग तस्वीर देखने को मिली। सांसद अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में आयोजित ‘एक से श्रेष्ठ’ कार्यक्रम के मंच पर क्षेत्र के कई बड़े नेता एक साथ नजर आए।विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, पूर्व विधायक बलदेव शर्मा, उनकी पत्नी माया शर्मा, बीडीसी सदस्य राजेश मांगा और जिला परिषद सदस्य गुरदीप सिंह की मौजूदगी ने स्थानीय राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया।कभी एक-दूसरे के आमने-सामने रहे नेताओं का एक मंच पर आना कई सियासी सवाल खड़े कर गया। क्या यह पुरानी दूरियां मिटने का संकेत है या फिर शीर्ष नेतृत्व के सामने एकजुटता दिखाने की कोशिश? फिलहाल इस तस्वीर को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।दरअसल, स्थानीय राजनीति में बलदेव शर्मा और राजेश मांगा व गुरदीप सिंह के बीच लंबे समय से मतभेदों की चर्चाएं रही हैं। पंचायत चुनावों में जीत के बाद राजेश मांगा और गुरदीप सिंह के खिलाफ राजस्व कब्जों को लेकर जांच और कार्रवाई शुरू हुई थी।इस कार्रवाई के पीछे भाजपा के ही एक बड़े नेता की भूमिका होने के कयास भी लगाए जाते रहे हैं। वहीं, बीडीसी चुनाव के दौरान बलदेव शर्मा पर पार्टी लाइन से हटकर काम करने और कांग्रेस सरकार के करीब होने के आरोप लगे थे।विधायक इंद्रदत्त लखनपाल भी बलदेव शर्मा पर भितरघात और पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर निशाना साध चुके हैं। ऐसे राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच इन सभी नेताओं का एक मंच पर नजर आना बड़सर की सियासत में नई चर्चाओं का विषय बन गया है। संवादएकजुटता के पीछे क्या है सियासी गणित?राजनीतिक हलकों में इस मेल-मिलाप के कई मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि बड़सर भाजपा में गुटबाजी की खबरें शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच चुकी हैं। ऐसे में सांसद अनुराग ठाकुर के कार्यक्रम में प्रमुख नेताओं की मौजूदगी को संगठनात्मक अनुशासन और एकजुटता के संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, मंच पर साथ दिखने से गुटबाजी खत्म होने के संकेत अभी स्पष्ट नहीं हैं। उधर, ढटवाल क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम से भाजपा नेता संजीव शर्मा की गैरमौजूदगी भी चर्चा में रही। वह पूर्व में निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। कार्यक्रम के दिन वह एक स्कूल के आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। ऐसे में एक मंच पर जुटे नेताओं के बीच उनकी गैरमौजूदगी ने भी स्थानीय सियासत में चर्चाओं को हवा दी है।