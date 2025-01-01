फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Players welcomed back after a stellar performance in volleyball.

Hamirpur (Himachal) News: वालीबॉल में शानदार प्रदर्शन पर लौटे खिलाड़ियों का स्वागत

Wed, 07 Oct 2026 01:19 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Wed, 07 Oct 2026 01:19 AM IST
विज्ञापन
जाहू (हमीरपुर)। राजकीय उच्च पाठशाला धिरवीं के खिलाड़ियों ने अंडर-17 वर्ग की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में वालीबॉल में शानदार प्रदर्शन करते हुए उपविजेता का खिताब हासिल किया। मंगलवार को स्कूल पहुंचने पर स्कूल प्रशासन और अन्य विद्यार्थियों ने खिलाड़ियों का स्वागत किया। प्रतियोगिता दो दिन पहले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मटाहणी में संपन्न हुई। अंडर-14 वर्ग में लड़कों और लड़कियों की टीम भी उपविजेता रही। वहीं, लड़कियों के अंडर-14 वर्ग में सोनाक्षी का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। वह कुल्लू जिला के भुंतर में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हमीरपुर जिला की टीम का प्रतिनिधित्व करेगी। स्कूल मुख्याध्यापक राजकुमार, अध्यापक सुशील, प्रवीण और शारीरिक शिक्षक दिनेश कुमार ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर खुशी जताई और उन्हें बधाई दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed