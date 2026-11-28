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इसके अलावा निर्धारित शुल्क पर जीएसटी भी देना होगा। अमर उजाला के 24 नवंबर के संस्करण में संवाद न्यूज एजेंसी की खबर ''महिला हाट पर दोहरा शुल्क, रोजगार की राह में अड़ंगा'' प्रकाशित होने के बाद प्रशासन ने इस मामले में संज्ञान लिया है। इसके बाद दुकान आवंटन के नियमों में बदलाव किया गया है।नई व्यवस्था के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को स्थानीय उत्पाद बेचने का अवसर देने के लिए ग्रामीण हाट की आठ दुकानें डीआरडीए और एपीएमसी को आवंटित की गई हैं। इनमें से चार दुकानों के संचालन के लिए 10 महिलाओं ने आवेदन किया है।दोनों विभाग अब महिलाओं को बारी-बारी से तीन-तीन दिन के लिए दुकानें आवंटित करेंगे। तीन दिन की अवधि पूरी होने के बाद अन्य आवेदकों को मौका मिलेगा। इसके लिए महिलाओं को संबंधित विभाग के पास दोबारा आवेदन करना होगा।दुकानों का आवंटन अलग-अलग महिलाओं को किया जाएगा, ताकि सभी को कारोबार करने का अवसर मिल सके। ग्रामीण हाट का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अपने स्थानीय उत्पाद बेचने के लिए मंच उपलब्ध करवाना है।यहां महिलाएं सिड्डू, बबरू, पतरोड़े, अचार, मिठाइयां और हस्तशिल्प सहित अन्य स्थानीय उत्पाद बेच सकेंगी। इसके लिए इच्छुक महिलाओं को संबंधित ब्लॉक कार्यालय में पंजीकरण करवाना होगा।कोट्सग्रामीण हाट की आठ दुकानों के संचालन को लेकर बदलाव किया गया है। अब चार-चार दुकानें डीआरडीए और एपीएमसी को आवंटित की गई है। दोनों विभाग पंजीकरण के आभार पर दुकानों को आवंटित करेंगे।चार दुकानों के लिए 10 आवेदन आए हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद महिलाओं को बारी-बारी से तीन-तीन दिन के लिए दुकानें आवंटित की जाएंगी। इससे अधिक से अधिक महिलाओं को कारोबार का मौका मिलेगा।