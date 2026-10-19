फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Nadaun Yuva Morcha executive committee dissolved; Pragun Gautam appointed new president

Hamirpur (Himachal) News: नादौन युवा मोर्चा की कार्यकारिणी भंग, प्रगुण गौतम नए अध्यक्ष

Tue, 20 Oct 2026 06:41 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Tue, 20 Oct 2026 06:41 AM IST
विज्ञापन
आशीष राणा को जिला कार्यसमिति में जिम्मेदारी, दो सप्ताह में गठित करनी होगी नई टीम
विज्ञापन

भाजपा ने संगठन में किया फेरबदल, भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने दी जानकारी
संवाद न्यूज एजेंसी
नादौन (हमीरपुर)। भाजपा जिला हमीरपुर ने नादौन मंडल युवा मोर्चा की मौजूदा कार्यकारिणी तत्काल प्रभाव से भंग कर दी है। संगठनात्मक फेरबदल के तहत वर्तमान मंडल अध्यक्ष आशीष राणा को मुख्य संगठन में जिला कार्यसमिति सदस्य नियुक्त किया गया है। वहीं, प्रगुण गौतम को युवा मोर्चा नादौन मंडल का नया अध्यक्ष बनाया गया है।
भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने मीडिया को जारी बयान में बताया कि संगठन को अधिक सक्रिय और मजबूत बनाने के उद्देश्य से ये निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि नवनियुक्त अध्यक्ष प्रगुण गौतम को मंडल, जिला और प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर आगामी दो सप्ताह के भीतर नई कार्यकारिणी गठित करने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि नई टीम के गठन में संगठन की जरूरतों, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और पार्टी की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जाएगा। राकेश ठाकुर ने स्पष्ट किया कि संगठन के निर्णयों और दिशा-निर्देशों का पालन करना प्रत्येक पदाधिकारी की जिम्मेदारी है। इनकी अवहेलना को अनुशासनहीनता माना जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed