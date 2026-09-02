Hamirpur (Himachal) News: बिझड़ी में बंदरों का आतंक, चार दिन में दो लोगों को काटा

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मंगलवार को स्कूल जा रहे दसवीं कक्षा के छात्र वंश निवासी तरोपका पर बंदर ने पीछे से हमला कर दिया। काटने से उसके हाथों पर चोटें आईं और उसे उपचार के लिए बिझड़ी अस्पताल ले जाया गया।इससे तीन दिन पहले बिझड़ी निवासी चतुर सिंह पर भी बंदर ने हमला किया था। लगातार घटनाओं से लोगों में दहशत है और अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर चिंतित हैं। लोगों के अनुसार क्षेत्र में बंदरों की संख्या बढ़ गई है।सड़क के किनारे कुछ लोगों द्वारा दाना और खाद्य सामग्री डालने से समस्या और बढ़ रही है। लोगों ने वन विभाग से बंदरों को पकड़कर समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है।बीओ वन क्षेत्र बिझड़ी विनोद राणा ने बताया कि पंचायत से बंदरों के हमले की सूचना मिली है और इसकी जानकारी वाइल्डलाइफ विभाग को दी जाएगी। पंचायत उपप्रधान संजय कुमार ने बताया कि लोगों को बंदरों को दाना डालने से रोकने के लिए क्षेत्र में निगरानी रखी जा रही है।