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प्रशिक्षण कार्यक्रम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मुंड़खर, पट्टा, भरेड़ी और परोल में आयोजित हुआ। इस दौरान भोजन तैयार करते समय साफ-सफाई बनाए रखने, खाद्य सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और पोषण संबंधी मानकों का ध्यान रखने की जानकारी दी गई।जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण किया। उन्होंने मिड-डे मील वर्करों से बच्चों को स्वादिष्ट, पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाने का आह्वान किया।उन्होंने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों से वर्करों की कार्यकुशलता बढ़ती है और स्कूलों में बच्चों को स्वच्छ एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने में मदद मिलती है। संवाद