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वहीं, विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। समारोह में लोक निर्माण विभाग के सेवानिवृत्त अधीक्षक विधि चंद शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने मुख्याध्यापक राजन कपूर के साथ दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।इसके बाद विद्यार्थियों ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान राधिका, रूबी, रिदिमा, सात्विक, माही, नेहा, निकेता, सृष्टि, अहिंसा और आरूषी सहित अन्य विद्यार्थियों ने विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर खूब तालियां बटोरीं।कार्यक्रम में मुख्याध्यापक राजन कपूर ने विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा वर्षभर की शैक्षणिक, खेलकूद और अन्य गतिविधियों एवं उपलब्धियों की जानकारी दी। इसके उपरांत मेधावी विद्यार्थियों और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।समारोह में अभिभावकों, पूर्व शिक्षाविदों और स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।