Hamirpur (Himachal) News: करहा में तेंदुए की दहशत, शाम होते ही घरों में कैद हो रहे ग्रामीण

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स्थानीय निवासी विपना, अशोक और कश्मीर चंद ने बताया कि करहा में तेंदुआ दो भैंसों का शिकार कर चुका है। तेंदुए की मौजूदगी से पशुपालकों को अपने मवेशियों की सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। उन्होंने वन विभाग से क्षेत्र में जल्द पिंजरा लगाने की मांग की है, ताकि लोगों और पालतू पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।पंचायत प्रधान सुनीता देवी ने बताया कि तेंदुए की समस्या के संबंध में वन विभाग को सूचित कर दिया गया है। उन्होंने ग्रामीणों से सावधानी बरतने की अपील की है। संवाद