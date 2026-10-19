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Hamirpur (Himachal) News: करवाचौथ से कारोबार को मिलेगी चमक, सजने-संवरने में जुटीं महिलाएं

Mon, 19 Oct 2026 01:05 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Mon, 19 Oct 2026 01:05 AM IST
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Karwa Chauth to boost business; women busy getting decked up
हमीरपुर में मेहंदी कलाकारों से मेहंदी लगवाती महिला। संवाद
हमीरपुर। करवाचौथ को लेकर महिलाओं में उत्साह बढ़ने लगा है। पर्व की तैयारियों के बीच शहर के बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। कोई हाथों पर मेहंदी के खूबसूरत डिजाइन सजाने में जुटी है, तो कोई अपनी पसंद के परिधान तैयार करवाने में व्यस्त है।
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साज-शृंगार से लेकर कपड़ों की सिलाई तक करवाचौथ का असर अब कारोबार पर भी दिखने लगा है। करवाचौथ 29 अक्तूबर को मनाया जाएगा। पर्व नजदीक आते ही महिलाएं मेहंदी कलाकारों से संपर्क करने के साथ ब्यूटी पार्लरों में भी बुकिंग करवा रही हैं।
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मेहंदी कलाकार अंकुश और दीपक ने बताया कि मेहंदी लगाने के दाम 200 रुपये से शुरू हो रहे हैं। डिजाइन की बारीकी और पसंद के अनुसार कीमत बढ़ जाती है। हाथों पर आकर्षक मेहंदी लगवाने की चाह के चलते कलाकारों को पर्व के दौरान काम बढ़ने की उम्मीद है।
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वहीं, ब्यूटी पार्लरों में भी महिलाओं की आवाजाही बढ़ने लगी है। महिलाएं अपनी पसंद के अनुसार सजने-संवरने की तैयारियों में जुटी हैं। करवाचौथ की रौनक का असर सिलाई के कारोबार पर भी पड़ रहा है। नए कपड़े सिलवाने और पसंद के अनुसार परिधान तैयार करवाने के लिए युवतियां और महिलाएं दर्जियों के पास पहुंच रही हैं।

मेहंदी, ब्यूटी पार्लर और सिलाई के कारोबार से जुड़े लोगों को करवाचौथ के दौरान काम बढ़ने की आस है। पर्व नजदीक आने के साथ ही इन सेवाओं की मांग में और तेजी आने की संभावना है, जिससे स्थानीय कारोबारियों को भी अच्छी कमाई की उम्मीद है।
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