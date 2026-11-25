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नादौन (हमीरपुर)। पूज्य मौनी बाबा कुटिया फतेहपुर में मंगलवार को कार्तिक पूर्णिमा, पंच भीष्म और सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने श्रीमद्भगवद्गीता के श्लोकों और विष्णु सहस्रनाम का सामूहिक पाठ किया। कार्यक्रम में क्षेत्र के विद्वानों, आचार्यों और श्रद्धालुओं के साथ नन्हे बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूज्य मौनी बाबा आध्यात्मिक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. रतन चंद शर्मा ने की, जबकि संयोजक आचार्य नरेश मलोटिया विशेष रूप से उपस्थित रहे। बच्चों द्वारा मंत्रों और श्लोकों का पाठ कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रहा। इस अवसर पर डॉ. रतन चंद शर्मा ने पंच भीष्म के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डाला। धार्मिक अनुष्ठान के समापन पर भंडारे का आयोजन किया गया। संवाद