Hamirpur (Himachal) News: टेबल टेनिस और शतरंज में कांगड़ा बना विजेता

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

ताइक्वांडो के 51 किलोग्राम भार वर्ग में कांगड़ा के अनुज ने कुल्लू के आर्यन और शिमला के ओजश ने चंबा के रक्षित को पराजित किया। प्रतियोगिता के शुभारंभ पर हिम अकादमी पब्लिक स्कूल विकासनगर की प्रधानाचार्य इंजीनियर नैना लखनपाल मुख्य अतिथि रहीं।उन्होंने खिलाड़ियों को नशे से दूर रहने और खेलों में करिअर बनाने के लिए प्रेरित किया। जिला सहायक शारीरिक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र शर्मा ने बताया कि तीन दिवसीय प्रतियोगिता में 12 जिलों के 198 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।टेबल टेनिस के मुकाबले हिम अकादमी विकासनगर में, जबकि ताइक्वांडो और शतरंज के मुकाबले हमीरपुर स्कूल परिसर में करवाए जा रहे हैं। इस अवसर पर सुरजीत यादव, सुरजीत ठाकुर, प्रवीण पठानिया और पूनम चौहान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। संवाद