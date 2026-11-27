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शादी समारोह में पहुंचकर जब उन्होंने अटैची खोली तो उसमें रखे कीमती गहने गायब थे। इसके बाद उन्होंने सदर थाना हमीरपुर में शिकायत दर्ज करवाकर जांच की मांग की है।राजेंद्र सिंह के अनुसार मंगलवार को वह बस के माध्यम से बैजनाथ से पालमपुर, पालमपुर से सुजानपुर और फिर सुजानपुर से हमीरपुर पहुंचे थे। पालमपुर से सफर के दौरान उन्होंने गहनों से भरी अटैची बस की डिग्गी में रखी थी। सुजानपुर से हमीरपुर पहुंचने तक भी अटैची डिग्गी में ही थी।इसके बाद मंगलवार को वह हमीरपुर से भोटा की ओर जा रही निजी बस में सवार हुए और अटैची चालक की सीट के समीप रख दी। उन्हें पता नहीं चल पाया कि अटैची से गहने कब और कहां गायब हुए। जब वह रंगस में शादी समारोह में पहुंचे और अटैची खोली तो उसमें रखे गहने गायब मिले।अटैची से मानटिक्का, इयररिंग, सोने और चांदी की अंगूठियां, कंगन, चेन सहित अन्य आभूषण गायब थे। शिकायतकर्ता के अनुसार इनकी कुल कीमत करीब 40 लाख रुपये है।घटना के बाद उन्होंने सदर थाना हमीरपुर में शिकायत देकर मामले की जांच करने और गहने बरामद करने की मांग की है। पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर रही है।कोटशिकायत प्राप्त हुई है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।