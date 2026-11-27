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इसके साथ ही फर्स्ट एड किट में जरूरी सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी और स्वास्थ्य कैलेंडर भी अपडेट रखना होगा। शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आगामी माह से स्कूलों में विशेष अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है।अभियान के तहत उपनिदेशक कार्यालय की ओर से गठित जिला स्तरीय कमेटी स्कूलों का निरीक्षण करेगी। इस दौरान कमेटी जांचेगी कि स्वास्थ्य जांच के लिए उपलब्ध उपकरण सही स्थिति में हैं या नहीं, फर्स्ट एड किट में जरूरी सामग्री मौजूद है या नहीं और स्वास्थ्य कैलेंडर निर्धारित समय पर अपडेट किया जा रहा है या नहीं।जांच में कमियां मिलने पर संबंधित स्कूल प्रमुखों को व्यवस्थाएं सुधारनी होंगी। खराब या अनुपयोगी उपकरणों को समय पर बदलना भी अनिवार्य होगा। लापरवाही बरतने वाले स्कूल प्रमुखों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।निरीक्षण के बाद स्कूलों में जागरूकता शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। इनमें फर्स्ट एड किट में उपलब्ध सामग्री के उपयोग और स्वास्थ्य कैलेंडर को अपडेट रखने के बारे में जानकारी दी जाएगी।कोटस्कूल प्रमुखों को समय-समय पर फर्स्ट एड किट की सामग्री और स्वास्थ्य कैलेंडर अपडेट करने के निर्देश दिए हैं, ताकि स्कूल स्तर पर आपात स्थिति में विद्यार्थियों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध करवाया जा सके।