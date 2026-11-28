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हादसे के बाद सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात बाधित हो गया। जानकारी के अनुसार, हादसे के समय एंबुलेंस में कोई मरीज मौजूद नहीं था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर के बाद एंबुलेंस चालक अपनी सीट पर ही बैठा रहा।मौके पर मौजूद लोगों ने उससे बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन वह ठीक से जवाब नहीं दे पाया। इस पर लोगों ने चालक के नशे में होने की आशंका जताई और पुलिस को सूचना दी।सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति संभालते हुए यातायात बहाल करवाया। हालांकि, खबर लिखे जाने तक मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई थी। एसपी हमीरपुर बलबीर ठाकुर ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।