Hamirpur (Himachal) News: अणु में बस और एंबुलेंस की आमने-सामने टक्कर, लगा जाम
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Sat, 28 Nov 2026 02:17 AM IST
विज्ञापन
हमीरपुर। सुजानपुर-हमीरपुर मार्ग पर शुक्रवार शाम अणु में निजी बस और एंबुलेंस की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसा रात करीब 8:15 बजे हुआ। टक्कर से एंबुलेंस का अगला शीशा टूट गया, हालांकि गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई।
हादसे के बाद सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात बाधित हो गया। जानकारी के अनुसार, हादसे के समय एंबुलेंस में कोई मरीज मौजूद नहीं था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर के बाद एंबुलेंस चालक अपनी सीट पर ही बैठा रहा।
मौके पर मौजूद लोगों ने उससे बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन वह ठीक से जवाब नहीं दे पाया। इस पर लोगों ने चालक के नशे में होने की आशंका जताई और पुलिस को सूचना दी।
विज्ञापन
सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति संभालते हुए यातायात बहाल करवाया। हालांकि, खबर लिखे जाने तक मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई थी। एसपी हमीरपुर बलबीर ठाकुर ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।
विज्ञापन
हादसे के बाद सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात बाधित हो गया। जानकारी के अनुसार, हादसे के समय एंबुलेंस में कोई मरीज मौजूद नहीं था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर के बाद एंबुलेंस चालक अपनी सीट पर ही बैठा रहा।
विज्ञापन
मौके पर मौजूद लोगों ने उससे बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन वह ठीक से जवाब नहीं दे पाया। इस पर लोगों ने चालक के नशे में होने की आशंका जताई और पुलिस को सूचना दी।
विज्ञापन
सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति संभालते हुए यातायात बहाल करवाया। हालांकि, खबर लिखे जाने तक मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई थी। एसपी हमीरपुर बलबीर ठाकुर ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।