विज्ञापन



महाविद्यालय के संगीत विभाग से ऋतिक गिल, दीक्षांत भारद्वाज, आकाश, आंचल, मुस्कान, कशिश, राशि और ऋतिक ने लोक गायन में अपनी प्रस्तुति देकर पहला स्थान हासिल किया। महाविद्यालय पहुंचने पर सोमवार को प्राचार्य डॉ. संगीता चौहान ने संगीत विभागाध्यक्ष डॉ. उमा और सभी प्रतिभागियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि विद्यार्थियों की मेहनत, लगन और संगीत के प्रति समर्पण का परिणाम है। संगीत विभागाध्यक्ष डॉ. उमा ने भी विद्यार्थियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दीं। संवाद

विज्ञापन

हमीरपुर। जिला स्तरीय लोक गायन प्रतियोगिता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर ने प्रथम स्थान हासिल किया है। यह प्रतियोगिता 21 नवंबर को जिला युवा सेवा एवं खेल विभाग की ओर से भाषा एवं संस्कृति विभाग के सभागार सलासी में आयोजित की गई। इस उपलब्धि के साथ महाविद्यालय के विद्यार्थियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। प्रतियोगिता में करीब 150 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।