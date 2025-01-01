Hamirpur (Himachal) News: टैक्सी स्टैंड के समीप कूड़े का ढेर, चालक परेशान

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टैक्सी चालकों राजकुमार, सुरजीत सिंह और प्यार चंद ने बताया कि टैक्सी स्टैंड के आसपास लोग मनमाने ढंग से कूड़ा फेंक देते हैं। इससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और क्षेत्र की स्वच्छता व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। विज्ञापन

चालकों ने प्रशासन से मांग की है कि टैक्सी स्टैंड के समीप उचित स्थान पर कूड़ेदान स्थापित किया जाए, ताकि लोग खुले में कूड़ा न फेंकें और क्षेत्र को साफ-सुथरा रखा जा सके। संवाद टैक्सी चालकों राजकुमार, सुरजीत सिंह और प्यार चंद ने बताया कि टैक्सी स्टैंड के आसपास लोग मनमाने ढंग से कूड़ा फेंक देते हैं। इससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और क्षेत्र की स्वच्छता व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं।चालकों ने प्रशासन से मांग की है कि टैक्सी स्टैंड के समीप उचित स्थान पर कूड़ेदान स्थापित किया जाए, ताकि लोग खुले में कूड़ा न फेंकें और क्षेत्र को साफ-सुथरा रखा जा सके। संवाद

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टौणी देवी (हमीरपुर)। टौणी देवी टैक्सी स्टैंड के समीप फैला कूड़ा टैक्सी चालकों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। कुछ लोग खुले में कूड़ा फेंक रहे हैं, जिससे टैक्सी स्टैंड के आसपास गंदगी का आलम है। हालात यह हैं कि टैक्सी चालकों को स्वयं कूड़ा उठाकर सफाई करनी पड़ रही है।