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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Food Safety Department raids a shop; cockroaches found in 'gulab jamuns', sweets destroyed on the spot

शिमला: दुकान पर खाद्य सुरक्षा विभाग का छापा, गुलाब जामुन में मिले कॉकरोच, माैके पर ही नष्ट करवाई मिठाई

Sat, 17 Oct 2026 04:12 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Sat, 17 Oct 2026 04:12 PM IST
सार

शिमला में शनिवार को खाद्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग ने खाद्य मानकों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई की है। 

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Food Safety Department raids a shop; cockroaches found in 'gulab jamuns', sweets destroyed on the spot
दुकान पर खाद्य सुरक्षा विभाग का छापा, गुलाब जामुन में मिले कॉकरोच। - फोटो : संवाद

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में शनिवार को खाद्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग ने खाद्य मानकों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने मिडिल बाजार में दुकानों पर छापा मारा। इस दौरान गुलाब जामुन में कॉकरोच और अन्य कीड़े तैरते पाए गए। खाद्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग कि सहायक आयुक्त डॉ. विजया और उनकी टीम ने दुकानों में पड़े गुलाब जामुन को मौके पर नष्ट करवाया। इसके बाद विभाग ने मौके पर ही संचालक को कड़ी फटकार गई और सुधार को लेकर निर्देश जारी किए। 

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