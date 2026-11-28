Hamirpur (Himachal) News: बोहनी में किसानों को दी रेशम उत्पादन की जानकारी
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Sat, 28 Nov 2026 02:13 AM IST
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हमीरपुर। उद्योग विभाग के रैंप प्रोजेक्ट के तहत शुक्रवार को बोहनी स्थित सेरीकल्चर सेंटर में कार्यशाला आयोजित की गई। उद्योग प्रसार अधिकारी सुमन ठाकुर की अध्यक्षता में हुई इस कार्यशाला में क्षेत्र के रेशम उत्पादकों को रेशम उत्पादन, वित्त पोषण, मार्केटिंग और इससे जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई।
कार्यशाला में सेरीकल्चर डिवीजन पालमपुर के रेशम विकास अधिकारी गुरचरण सिंह ने रेशम उत्पादन से संबंधित तकनीकी जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि रेशम उत्पादन में स्वरोजगार की अच्छी संभावनाएं हैं।
किसान खेतीबाड़ी, पशुपालन और अन्य गतिविधियों के साथ-साथ रेशम उत्पादन अपनाकर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। इस अवसर पर नादौन की रेशम विकास अधिकारी निशा ठाकुर, उद्योग प्रसार अधिकारी सुमन ठाकुर, रैंप प्रोजेक्ट के वरिष्ठ प्रबंधक अश्वनी कुमार शर्मा सहित अन्य अधिकारियों ने भी किसानों का मार्गदर्शन किया और उन्हें रेशम उत्पादन अपनाने के लिए प्रेरित किया।
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कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों को नशे का विरोध करने और इस सामाजिक समस्या के उन्मूलन में सक्रिय योगदान देने की शपथ भी दिलाई गई। इस अवसर पर रैंप प्रोजेक्ट के अधिकारी विनय कुमार, चंदन कुमार, सेरीकल्चर सेंटर बोहनी की कर्मचारी पूनम देवी, सेरीकल्चर सेंटर भलवानी के अशोक शर्मा सहित क्षेत्र के किसान और रेशम उत्पादक उपस्थित रहे।
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कार्यशाला में सेरीकल्चर डिवीजन पालमपुर के रेशम विकास अधिकारी गुरचरण सिंह ने रेशम उत्पादन से संबंधित तकनीकी जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि रेशम उत्पादन में स्वरोजगार की अच्छी संभावनाएं हैं।
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किसान खेतीबाड़ी, पशुपालन और अन्य गतिविधियों के साथ-साथ रेशम उत्पादन अपनाकर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। इस अवसर पर नादौन की रेशम विकास अधिकारी निशा ठाकुर, उद्योग प्रसार अधिकारी सुमन ठाकुर, रैंप प्रोजेक्ट के वरिष्ठ प्रबंधक अश्वनी कुमार शर्मा सहित अन्य अधिकारियों ने भी किसानों का मार्गदर्शन किया और उन्हें रेशम उत्पादन अपनाने के लिए प्रेरित किया।
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कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों को नशे का विरोध करने और इस सामाजिक समस्या के उन्मूलन में सक्रिय योगदान देने की शपथ भी दिलाई गई। इस अवसर पर रैंप प्रोजेक्ट के अधिकारी विनय कुमार, चंदन कुमार, सेरीकल्चर सेंटर बोहनी की कर्मचारी पूनम देवी, सेरीकल्चर सेंटर भलवानी के अशोक शर्मा सहित क्षेत्र के किसान और रेशम उत्पादक उपस्थित रहे।