विकास कार्यों में गुणवत्ता के साथ समयबद्धता का रखें ध्यान : राठौड़

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उपायुक्त ने जाहू पंचायत में पंचायत घर का निरीक्षण किया। पंचायत प्रधान चमन लाल काकू के नेतृत्व में पंचायत प्रतिनिधियों ने उन्हें हिमाचली टोपी और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने पंचायत में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का भी जायजा लिया।धमरोल पंचायत में उन्होंने वाटरशेड परियोजना, वीबी जी राम योजना और 15वें वित्त आयोग के तहत करवाए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। कक्कड़ पंचायत में भी विकास कार्यों की प्रगति जांची।उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ ने कहा कि सरकारी योजनाओं के तहत करवाए जा रहे विकास कार्यों को बेहतर बनाने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। कार्यों में गुणवत्ता के साथ समयबद्धता का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है।इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी भोरंज रजत चौधरी, पंचायत निरीक्षक राकेश कुमार, कनिष्ठ अभियंता अनुराधा कंवर आदि मौजूद रहे।