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प्रशिक्षण के तीसरे दिन चिकित्सकों और लेबर रूम में सेवाएं देने वाली स्टाफ नर्सों को नवजात शिशुओं की देखभाल के गुर सिखाए गए। इस दौरान डॉ. आकृति अग्निहोत्री, डॉ. नेहा, डॉ. पंचम और डॉ. आशुतोष सहित अन्य चिकित्सा अधिकारी प्रशिक्षण दे रहे हैं।इसमें नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान, समय पर उपचार और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के तरीकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में समय से पहले जन्म के कारण सांस लेने में परेशानी, जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी, नवजात पीलिया, गंभीर संक्रमण, शरीर का तापमान कम होना और कम वजन जैसी समस्याओं के प्रबंधन की जानकारी दी जा रही है।मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सतीश कुमार ने बताया कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों से स्वास्थ्य कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ती है। इससे उन्हें नवजात शिशुओं में होने वाली जटिलताओं को समय रहते पहचानने और उचित उपचार उपलब्ध करवाने में मदद मिलती है।