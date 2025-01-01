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ग्रामीणों का कहना है कि बनेदारों और स्थानीय लोगों की गैरमौजूदगी में यह निशानदेही हुई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि बर्तनदारान भूमि पर खनन या क्रशर लगाने की अनुमति मिली तो वे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ लोग मानखड्ड में खनन और क्रशर स्थापित करना चाहते हैं। उनका दावा है कि करीब 250 कनाल राजा की जमीन एक स्थानीय ठेकेदार ने अपने और रिश्तेदारों के नाम खरीदी है।यह भूमि कश्मीर के बजाय तुणी और सदोह टीका के अंतर्गत आती है। ग्रामीणों के अनुसार, कश्मीर में 99 कनाल रिजर्व पुल भूमि है जिसका उपयोग वे घरेलू जरूरतों के लिए करते हैं।कई ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस पर तुरंत रोक लगाने की गुहार लगाई है। इस संंबंध में तहसीलदार केशव कुमार ने ग्रामीणों और पंचायत प्रधानों की शिकायत मिलने की पुष्टि की। उन्होंने संबंधित कानूनगो को बनेदारों की मौजूदगी में दोबारा निशानदेही करवाने के निर्देश दिए हैं।वहीं, राजस्व कानूनगो सुरेश कुमार ने बताया कि यह निशानदेही उनकी नियुक्ति से पहले वर्ष 2022 में हुई थी। उन्होंने कहा कि बीते तीन माह में पांच बार ग्रामीणों को निशानदेही सत्यापित करने के लिए सूचित किया गया था, पर सहमति नहीं बनी। तहसील कार्यालय के निर्देश पर अब लोगों को फिर बुलाया जाएगा।