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जिले में पहले एसएससी का एक परीक्षा केंद्र संचालित होता था, लेकिन अब एक भी केंद्र न होने से अभ्यर्थियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्हें परीक्षा देने के लिए दूसरे जिलों में जाना पड़ता है, जिससे सफर और ठहरने पर अतिरिक्त खर्च भी उठाना पड़ रहा है।युवाओं ने सांसद अनुराग सिंह ठाकुर और मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से हमीरपुर में दोबारा एसएससी परीक्षा केंद्र स्थापित करवाने की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि हमीरपुर में परीक्षा केंद्र न होने के कारण कई युवाओं को परीक्षा देने के लिए करीब 140 से 150 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है।परीक्षा के निर्धारित समय पर केंद्र पहुंचने के लिए कई बार एक दिन पहले ही घर से निकलना पड़ता है। इससे उनकी तैयारी के साथ-साथ समय और आर्थिक संसाधनों पर भी असर पड़ता है। जिले के सैकड़ों युवा केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती के लिए एसएससी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।हमीरपुर के ऋषभ, अंकित, अनुराग, भोटा के अमन, गौरव, संदीप, नादौन के दीपक, पंकज, जाहू के हर्षित, वरुण, लंबलू के विशाल, तरुण, धनेटा के प्रणव, यशपाल, टीहरा के रोहित, तुषार और मैहरे के आयुष और राहुल ने कहा कि परीक्षा केंद्र दूर होने से अभ्यर्थियों को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ती है।उन्होंने कहा कि हमीरपुर में एसएससी परीक्षा केंद्र दोबारा शुरू होने से जिले के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को भी सुविधा मिलेगी। उन्होंने दोनों नेताओं से इस दिशा में पहल कर परीक्षा केंद्र स्थापित करवाने की मांग की है।