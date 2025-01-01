Hamirpur (Himachal) News: हिमाचल के कामगार कल्याण मॉडल को समझने पहुंचा नेपाल-श्रीलंका का शिष्टमंडल

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हमीरपुर में आयोजित कार्यक्रम में बोर्ड के अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल को कामगारों के लिए चलाई जा रही 14 कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने शिष्टमंडल का स्वागत करते हुए योजनाओं और उनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया के बारे में बताया।उन्होंने कहा कि बोर्ड की योजनाओं से श्रमिकों के साथ उनके बच्चों और अन्य परिजनों को भी आर्थिक सहायता मिल रही है। मकान निर्माण, चिकित्सा सहायता, बच्चे के जन्म, शिक्षा, विवाह, पेंशन, दिव्यांगता पेंशन और श्रमिक की मृत्यु पर आर्थिक मदद सहित कई प्रावधान योजनाओं में शामिल हैं।उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में बोर्ड ने करीब 45 हजार कामगारों को 107 करोड़ रुपये से अधिक के वित्तीय लाभ दिए हैं। करीब 15 हजार श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए लगभग 40 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। निराश्रित महिलाओं को मकान निर्माण के लिए भी आर्थिक सहायता दी जा रही है।योजनाओं को अपने देशों में लागू करने की संभावनाएं जानींकार्यक्रम के दौरान श्रीलंका और नेपाल के प्रतिनिधियों ने बोर्ड की विभिन्न योजनाओं और उनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया में विशेष रुचि दिखाई। प्रतिनिधियों ने हिमाचल में श्रमिकों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की व्यवस्था, पारदर्शी कार्यप्रणाली और सीधे बैंक खाते में लाभ पहुंचाने की डीबीटी प्रणाली के बारे में जानकारी ली। साथ ही इन व्यवस्थाओं को अपने देशों के श्रम कल्याण कार्यक्रमों में शामिल करने की संभावनाओं पर भी चर्चा की।प्रतिनिधिमंडल ने रखे अपने विचारनरदेव सिंह कंवर ने कहा कि कांग्रेस सरकार में हिमाचल में श्रमिकों के लिए किए जा रहे प्रयासों को देश के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिल रही है। कार्यक्रम में इंटक नेता संजय सैणी, प्रेरणा, श्रीलंका के प्रतिनिधि विजया हेत्तीआरछी सहित शिष्टमंडल के अन्य सदस्यों ने भी विचार रखे। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने हमीरपुर स्थित कामगार कल्याण बोर्ड के मुख्यालय का दौरा किया और अधिकारियों से बोर्ड की कार्यप्रणाली की जानकारी ली।