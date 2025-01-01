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हमीरपुर। राजकीय बहुतकनीकी संस्थान हमीरपुर (बड़ू) में करीब आठ करोड़ रुपये की लागत से तैयार मैकेनिकल ब्लॉक की खामियां दूर कर दी गई हैं। लोक निर्माण विभाग और संस्थान प्रबंधन ने भवन का दोबारा संयुक्त निरीक्षण किया है।इस दौरान पहले निरीक्षण में सामने आई कमियों को दुरुस्त पाया गया। सितंबर के दूसरे सप्ताह में हुए संयुक्त निरीक्षण के दौरान भवन की ऊपरी मंजिल में सीलन सहित कई अन्य खामियां सामने आई थीं।संस्थान प्रबंधन ने इन्हें गंभीरता से लेते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से जल्द ठीक करवाने का आग्रह किया था। इसके बाद विभाग ने कमियों को दूर कर दिया और अब दोबारा संयुक्त निरीक्षण किया गया।नए भवन को शुरू करने के लिए संस्थान प्रबंधन ने बिजली और पानी के कनेक्शन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसके लिए संबंधित विभागों के पास बिजली और पानी के मीटर लगाने के लिए आवेदन किया गया है।कनेक्शन मिलने और अन्य जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद भवन में कक्षाएं शुरू करने का रास्ता साफ हो सकेगा। राजकीय बहुतकनीकी संस्थान हमीरपुर के प्रिंसिपल चंद्रशेखर ने बताया कि पहले निरीक्षण में सामने आई कमियों को दुरुस्त कर लिया गया है।वहीं, इस संबंध में लोक निर्माण विभाग हमीरपुर के जेई नरेंद्र ने बताया कि निरीक्षण में कमियां दूरस्त हो चुकी हैं। संस्थान यहां पर कक्षाएं शुरू कर सकता हैं।