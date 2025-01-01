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उन्होंने कांग्रेस से देश और सेना से माफी मांगने की मांग की है। अनुराग ठाकुर ने चेतावनी दी कि यदि कांग्रेस इस मामले में माफी नहीं मांगती है तो हिमाचल की जनता आंदोलन शुरू करेगी। शुक्रवार को जारी बयान में ठाकुर ने कहा कि भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवाल उठाना कांग्रेस की आदत बन गई है।उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी राफेल और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार सेना पर सवाल उठाते रहे हैं। अब प्रदेश सरकार के मंत्री ने विधानसभा में सेना को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है।ठाकुर ने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए सेना का मनोबल गिराने वाली बयानबाजी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने जगत सिंह नेगी से अपने बयान के लिए भारतीय सेना और देश से माफी मांगने को कहा। ठाकुर ने हिमाचल कांग्रेस और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी इस मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर विषय है जिस पर तुरंत ध्यान देना आवश्यक है।सांसद अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि प्रदेश कांग्रेस में मंत्री पद पाने और बचाने की होड़ लगी है। नेता राहुल गांधी को खुश करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सेना का सम्मान किसी राजनीतिक दल का विषय नहीं है। यह देश की अस्मिता और गौरव से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला है। ठाकुर ने कांग्रेस नेतृत्व से इस पर स्पष्टीकरण मांगा है।ठाकुर ने कहा कि सेना के शौर्य पर सवाल उठाना अनुचित है। ऐसी बयानबाजी से सैनिकों का मनोबल गिरता है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा में लगे जवानों का सम्मान सर्वोपरि है। किसी भी नेता को राजनीतिक फायदे के लिए सेना को निशाना नहीं बनाना चाहिए। यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा है।