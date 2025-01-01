Hamirpur (Himachal) News: पानी छूते ही पुल के दोनों छोर होंगे ऑटो लॉक, लग जाएंगे बैरिकेड

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हमीरपुर। जिले के दुर्गम क्षेत्र ऊहल के सरकारी स्कूल की छात्रा ने बरसात में पुलों पर होने वाले हादसों को रोकने के लिए ऐसा मॉडल तैयार किया है, जिसमें पुल पर पानी आते ही दोनों छोर ऑटो लॉक होकर बैरिकेड लग जाएंगे।पानी का स्तर खतरे की स्थिति तक पहुंचते ही सेंसर सक्रिय होंगे और वाहनों की आवाजाही रोक दी जाएगी। हूटर बजने के साथ लाल बत्ती जलकर वाहन चालकों को खतरे का संकेत देगी। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ऊहल की 12वीं कक्षा की नॉन मेडिकल छात्रा भार्गवी ठाकुर के ‘सेफ एंड स्मार्ट ब्रिज’ मॉडल का चयन जिला स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन के लिए हुआ है।भार्गवी ने सुजानपुर ब्लॉक में आयोजित बाल विज्ञान सम्मेलन में यह मॉडल प्रस्तुत किया था। मॉडल की कार्यप्रणाली और समस्या के समाधान को देखते हुए इसका चयन जिला स्तरीय सम्मेलन के लिए किया गया।भागदौड़ के इस दौर में लोग कई बार सड़क और पुल पर दिख रहे खतरे को नजरअंदाज कर जल्दबाजी में अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं।पुल पर पानी ओवरफ्लो होने या भूस्खलन के बीच भी आवाजाही जारी रहने से हादसों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में लोगों को संभावित खतरे से बचाने के लिए यह मॉडल अहम साबित हो सकता है।मॉडल में पुल के दोनों छोर पर सेंसर से जुड़े स्वचालित बैरिकेड लगाए गए हैं। पानी का स्तर बढ़ते ही सेंसर सक्रिय होंगे और दोनों ओर के बैरिकेड अपने आप बंद हो जाएंगे।साथ ही हूटर बजने और लाल बत्ती जलने की व्यवस्था की गई है। इससे वाहन चालकों को दृश्य और ध्वनि दोनों माध्यमों से खतरे का संकेत मिलेगा और वे पुल पर पहुंचने से पहले ही रुक सकेंगे। दुर्गम क्षेत्र के स्कूल की छात्रा की इस पहल की स्थानीय स्तर पर भी सराहना हो रही है। संवाद