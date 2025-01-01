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इसके लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 100 सक्रिय कार्यकर्ताओं की सूची तैयार की जाएगी। जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर की अध्यक्षता में बुधवार को हुई जिला स्तरीय बैठक में संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा की गई।बैठक में जिले के सभी मंडल अध्यक्षों और विभिन्न मोर्चों एवं प्रकोष्ठों के संयोजकों ने भाग लिया। राकेश ठाकुर ने बताया कि 17 नवंबर को पालमपुर में हुई प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में मिले मार्गदर्शन के अनुरूप जिला और मंडल स्तर पर संगठनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा।विधानसभा प्रभारियों, मोर्चा प्रभारियों, जिला अध्यक्ष, महामंत्रियों और जिला प्रभारी व सह-प्रभारी के बीच बेहतर तालमेल के लिए समन्वय बैठकें आयोजित की जाएंगी। सभी पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां भी तय की जाएंगी।बैठक में जिला और मंडल स्तर के पदाधिकारियों की सक्रियता की समीक्षा करने तथा जरूरत के अनुसार दायित्वों में बदलाव के सुझाव देने पर भी चर्चा हुई। मंडल अध्यक्षों और महामंत्रियों के कामकाज का मूल्यांकन किया जाएगा।इसके अलावा पंचायतीराज संस्थाओं के वर्ष 2010 से अब तक हुए चार चुनावों के परिणामों के आधार पर जीते और हारे प्रत्याशियों का ब्योरा भी जुटाया जाएगा।राकेश ठाकुर ने कहा कि मोर्चों और प्रकोष्ठों का मंडल स्तर तक गठन जल्द पूरा किया जाएगा।संगठनात्मक गतिविधियों के तहत हर माह दो दिन मोर्चों और दो दिन प्रकोष्ठों की बैठकें आयोजित होंगी। संगठनात्मक ढांचे की नियमित समीक्षा कर जवाबदेही और कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।