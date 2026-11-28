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कार्यक्रम में भारतीय रिजर्व बैंक शिमला के एलडीओ राहुल जोशी और पंजाब नेशनल बैंक हमीरपुर के अग्रणी जिला प्रबंधक धर्मेंद्र सैल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले 30 प्रशिक्षुओं को अपना स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रेरित किया गया।मुख्य अतिथि राहुल जोशी ने प्रशिक्षुओं से कहा कि वे प्रशिक्षण के दौरान अर्जित कौशल का उपयोग स्वरोजगार के अवसर तलाशने में करें और अपना उद्यम स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ें। उन्होंने अन्य लोगों को भी ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए प्रेरित करने तथा समाज के विकास में योगदान देने का आह्वान किया।उन्होंने प्रशिक्षुओं को केंद्र सरकार की जन सुरक्षा योजनाओं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ और किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी दी।साथ ही बैंक ऋण सुविधाओं और डिजिटल बैंकिंग माध्यमों का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए जागरूक किया। 12 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षुओं को सभी सुविधाएं निशुल्क उपलब्ध करवाई गईं।प्रशिक्षण पूरा होने के बाद स्वतंत्र एजेंसी के ईडीपी मूल्यांकनकर्ता सोमदत्त शर्मा और डोमेन मूल्यांकनकर्ता कांता देवी ने प्रशिक्षुओं का आकलन किया। कार्यक्रम में पीएनबी के वित्तीय साक्षरता केंद्र के प्रभारी जीसी भट्टी, संबंधित प्रशिक्षण बैच के फैकल्टी विनय चौहान और संस्थान के समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे।