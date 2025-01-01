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बड़सर (हमीरपुर)। उपमंडल बड़सर में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें निखारने के लिए जरूरी सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। उपमंडल का दर्जा मिले करीब 41 वर्ष बीतने के बावजूद यहां आधुनिक इंडोर स्टेडियम और अंतरराष्ट्रीय मानकों के खेल मैदान विकसित नहीं हो पाए हैं।ऐसे में खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण के लिए चंडीगढ़, होशियारपुर और अन्य शहरों का रुख करना पड़ रहा है। क्षेत्र के युवाओं में क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और निशानेबाजी को लेकर खासा उत्साह है, लेकिन खेल परिसर, प्रशिक्षित कोच और आधुनिक उपकरणों की कमी के चलते प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहे हैं।दूसरे शहरों में प्रशिक्षण का खर्च उठाना साधारण परिवारों के लिए भी मुश्किल है। बड़सर ने कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दिए हैं। हरसौर गांव के निशानेबाज विंग कमांडर विजय कुमार ने ओलंपिक में रजत पदक जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया।वहीं, अजय मेहता और प्रणव चंदेल ने बैडमिंटन में राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल का प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा सतीश कुमार, मनोज कुमार, अभिषेक शर्मा और कुलदीप चंदेल वॉलीबॉल का प्रशिक्षण लेने होशियारपुर जाते हैं।स्थानीय लोगों और अभिभावकों ने सरकार से बड़सर में आधुनिक इंडोर स्टेडियम, बेहतर खेल मैदान और प्रशिक्षित कोच उपलब्ध करवाने की मांग की है। उनका कहना है कि खेल सुविधाओं का विस्तार होने से ग्रामीण प्रतिभाओं को घर के नजदीक प्रशिक्षण मिलेगा और युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखकर खेलों की ओर प्रेरित करने में भी मदद मिलेगी।क्या कहते हैं क्षेत्र के युवाबड़सर में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन अभ्यास के लिए बेहतर मैदान और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। यदि बड़सर में ही इंडोर स्टेडियम की व्यवस्था हो तो युवाओं को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।दूसरे शहरों में रहकर प्रशिक्षण लेना हर परिवार के लिए संभव नहीं है। आने-जाने, रहने और प्रशिक्षण का खर्च उठाना कई युवाओं के लिए मुश्किल होता है। सरकार को ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को ध्यान में रखते हुए बड़सर में खेल सुविधाएं विकसित करनी चाहिएं।खेल मैदान और प्रशिक्षण की बेहतर व्यवस्था होने से अधिक से अधिक युवा खेलों से जुड़ेंगे। इससे उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा और युवा पीढ़ी सकारात्मक गतिविधियों की ओर आकर्षित होगी। बड़सर में खेल आधारभूत ढांचे का विकास समय की जरूरत है।कोट:क्षेत्र में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उचित सुविधाएं उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जाएंगे। इस संबंध में प्रदेश सरकार के साथ पत्राचार किया जाएगा।