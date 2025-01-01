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भोरंज (हमीरपुर)। धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ स्थापित होने से कांगड़ा, चंबा और निचले हिमाचल के लोगों को न्याय के लिए शिमला की लंबी यात्रा से राहत मिलेगी। इसके साथ ही कानून के विद्यार्थियों के लिए भी नए अवसर खुलेंगे।यह बात मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने कॅरिअर प्वाइंट विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार के शुभारंभ अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इस दिशा में विशेष पहल की है और विधानसभा में उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ की स्थापना को लेकर प्रस्ताव पारित किया है।विश्वविद्यालय के विधि विभाग की ओर से समकालीन भारत में संवैधानिक मूल्य, अधिकार, न्याय एवं शासन विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया जा रहा है। इसमें देशभर के विधि विशेषज्ञ, अधिवक्ता, विद्यार्थी और शिक्षक भाग ले रहे हैं।सेमिनार के दौरान संविधान, मानवाधिकार, सामाजिक न्याय, महिला सुरक्षा और निःशुल्क कानूनी सहायता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जा रही है।विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. संजीव शर्मा ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जित करना नहीं, बल्कि उसे व्यावहारिक जीवन में अपनाकर समाज के हित में उपयोग करना भी है।वहीं, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य विजय कुमार डोगरा ने महिला हिंसा, कानूनी अधिकारों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जागरूकता की आवश्यकता पर अपने विचार रखे।