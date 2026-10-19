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Hamirpur (Himachal) News: थाई मोड़ में बनेगी नौ मंजिला पार्किंग

Tue, 20 Oct 2026 05:40 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Tue, 20 Oct 2026 05:40 AM IST
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A nine-storey parking facility will be built at Thai Mod.
थाई नौ मंजिला पार्किंग के लिए चयनित साइट। संवाद
विकास की बात
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60 करोड़ से होगा निर्माण, 700 कारें खड़ी करने की मिलेगी सुविधा
वन विभाग की मंजूरी का इंतजार
संवाद न्यूज एजेंसी
रंगस (हमीरपुर)। निर्माणाधीन डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज जोलसप्पड़ के समीप थाई मोड़ में नौ मंजिला पार्किंग भवन बनाया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने 60 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस पार्किंग का टेंडर आवंटित कर दिया है। अब वन विभाग से पेड़ काटने की अनुमति मिलने का इंतजार है। मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।
पार्किंग भवन के लिए 24,951 वर्ग मीटर क्षेत्र निर्धारित किया गया है। इसमें चार बेसमेंट, एक लोअर ग्राउंड फ्लोर, एक अपर ग्राउंड फ्लोर, प्रथम और द्वितीय तल के साथ टैरेस का निर्माण प्रस्तावित है। यहां करीब 700 कारें खड़ी करने की सुविधा मिलेगी।
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पार्किंग भवन का प्रवेश और निकासी द्वार शिमला-मटौर राष्ट्रीय राजमार्ग-103 पर त्रिशा बीएड कॉलेज के सामने से जोड़ा जाएगा। इससे मेडिकल कॉलेज आने वाले मरीजों, तीमारदारों, डॉक्टरों और कर्मचारियों को वाहन खड़े करने में सुविधा मिलेगी। साथ ही अस्पताल परिसर में पार्किंग की समस्या कम होने की उम्मीद है।
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कोट
पार्किंग भवन के निर्माण के लिए टेंडर आवंटित कर दिया गया है। वन विभाग से पेड़ काटने की अनुमति मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। भवन में करीब 700 कारों की पार्किंग की सुविधा उपलब्ध करवाने की योजना है।- शिवम कुलश्रेष्ठ, सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग, नादौन
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