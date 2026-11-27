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करीब 45 लाख रुपये की लागत से बनने वाले इस परिसर को छह माह के भीतर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग शौचालयों के अलावा दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडर श्रद्धालुओं के लिए भी विशेष व्यवस्था होगी।शौचालय परिसर का निर्माण एशियन विकास बैंक (एडीबी) की ओर से मंदिर क्षेत्र के विकास के लिए स्वीकृत करीब 65 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट के तहत करवाया जा रहा है। प्रस्तावित परिसर में पुरुषों और महिलाओं के लिए तीन-तीन शौचालय बनाए जाएंगे।छोटे बच्चों के साथ आने वाली माताओं की सुविधा के लिए फीडिंग रूम भी बनाया जाएगा। इसके अलावा दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडर श्रद्धालुओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था रहेगी।विश्व प्रसिद्ध सिद्धपीठ में रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। रविवार, ज्येष्ठ रविवार और चैत्र मास के मेलों के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ और बढ़ जाती है। ऐसे में बस अड्डे के पास आधुनिक शौचालय परिसर बनने से श्रद्धालुओं को काफी राहत मिलेगी।खासकर महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और छोटे बच्चों के साथ आने वाली माताओं को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था भी बेहतर होगी।कोटएडीबी के 65 करोड़ रुपये के विकास प्रोजेक्ट के तहत मंदिर क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कार्य करवाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 45 लाख रुपये से आधुनिक शौचालय परिसर बनाया जा रहा है।