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इसके बाद परिजन उन्हें उपचार के लिए भोटा अस्पताल ले गए। परिजनों के अनुसार जैसी राम सुबह करीब सात बजे चीड़ के पेड़ों से बिरोजा निकालने के लिए जंगल गए थे। इसी दौरान अचानक जंगली सूअरों का झुंड उनके सामने आ गया। इससे पहले कि वह संभल पाते, सूअरों ने उन पर हमला कर दिया।उन्होंने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई। घर पहुंचने के बाद उन्हें भोटा अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें घर भेज दिया।ग्रामीणों में तारा चंद, कमल कुमार और कल्पना देवी ने कहा कि जंगलों में जंगली सूअरों की बढ़ती मौजूदगी से लोगों की सुरक्षा को खतरा बना हुआ है। ग्रामीण घरेलू जरूरतों और आजीविका के लिए रोजाना जंगलों में जाते हैं।ऐसे में जंगली जानवरों के अचानक सामने आने से हादसे का खतरा रहता है। उन्होंने संबंधित विभाग से समस्या का समाधान करने और लोगों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने की मांग की है।कोटघायल व्यक्ति का उपचार करवाकर उसे घर भेज दिया गया है। जंगल में जाने से पहले सुरक्षा को लेकर सजग रहें।