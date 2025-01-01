Hamirpur (Himachal) News: नादौन अस्पताल में ग्राउंड फ्लोर पर लगेगी सीटी स्कैन मशीन
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Sat, 21 Nov 2026 01:26 AM IST
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हमीरपुर। सिविल अस्पताल नादौन में जल्द ही मरीजों को सीटी स्कैन की सुविधा मिलने जा रही है। अस्पताल प्रबंधन ने मशीन स्थापित करने के लिए ग्राउंड फ्लोर पर जगह निर्धारित कर दी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की ओर से इस सुविधा को शुरू करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाएगी।
अस्पताल प्रबंधन ने आगामी दो से तीन महीनों के भीतर सीटी स्कैन सुविधा शुरू करने का लक्ष्य रखा है। इस सुविधा के शुरू होने से नादौन और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी।
अभी तक सीटी स्कैन करवाने के लिए मरीजों को हमीरपुर मेडिकल कॉलेज या निजी संस्थानों का रुख करना पड़ता है। विशेषकर आपातकालीन स्थिति में मरीजों और उनके परिजनों को अतिरिक्त परेशानी झेलनी पड़ती है। अस्पताल में ही यह सुविधा मिलने से लोगों का समय और आने-जाने का खर्च बचेगा।
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सीटी स्कैन मशीन स्थापित करने के लिए अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर को चुना गया है। वर्तमान में यहां इमरजेंसी वार्ड और लेबर रूम संचालित हो रहे हैं। ऐसे में मशीन के लिए जगह उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इन दोनों व्यवस्थाओं को तीसरी मंजिल पर शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है।
एनएचएम के अधिकारी सिविल अस्पताल नादौन पहुंचकर सीटी स्कैन मशीन के लिए प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण भी कर चुके हैं। अब डीपीआर तैयार होने और आगामी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद मशीन स्थापित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
कोट
सीटी स्कैन सुविधा जल्द शुरू करने की तैयारी है। नादौन अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। -डॉ. सतीश कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमीरपुर
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अस्पताल प्रबंधन ने आगामी दो से तीन महीनों के भीतर सीटी स्कैन सुविधा शुरू करने का लक्ष्य रखा है। इस सुविधा के शुरू होने से नादौन और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी।
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अभी तक सीटी स्कैन करवाने के लिए मरीजों को हमीरपुर मेडिकल कॉलेज या निजी संस्थानों का रुख करना पड़ता है। विशेषकर आपातकालीन स्थिति में मरीजों और उनके परिजनों को अतिरिक्त परेशानी झेलनी पड़ती है। अस्पताल में ही यह सुविधा मिलने से लोगों का समय और आने-जाने का खर्च बचेगा।
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सीटी स्कैन मशीन स्थापित करने के लिए अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर को चुना गया है। वर्तमान में यहां इमरजेंसी वार्ड और लेबर रूम संचालित हो रहे हैं। ऐसे में मशीन के लिए जगह उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इन दोनों व्यवस्थाओं को तीसरी मंजिल पर शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है।
एनएचएम के अधिकारी सिविल अस्पताल नादौन पहुंचकर सीटी स्कैन मशीन के लिए प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण भी कर चुके हैं। अब डीपीआर तैयार होने और आगामी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद मशीन स्थापित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
कोट
सीटी स्कैन सुविधा जल्द शुरू करने की तैयारी है। नादौन अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। -डॉ. सतीश कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमीरपुर