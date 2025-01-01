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अस्पताल प्रबंधन ने आगामी दो से तीन महीनों के भीतर सीटी स्कैन सुविधा शुरू करने का लक्ष्य रखा है। इस सुविधा के शुरू होने से नादौन और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी।अभी तक सीटी स्कैन करवाने के लिए मरीजों को हमीरपुर मेडिकल कॉलेज या निजी संस्थानों का रुख करना पड़ता है। विशेषकर आपातकालीन स्थिति में मरीजों और उनके परिजनों को अतिरिक्त परेशानी झेलनी पड़ती है। अस्पताल में ही यह सुविधा मिलने से लोगों का समय और आने-जाने का खर्च बचेगा।सीटी स्कैन मशीन स्थापित करने के लिए अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर को चुना गया है। वर्तमान में यहां इमरजेंसी वार्ड और लेबर रूम संचालित हो रहे हैं। ऐसे में मशीन के लिए जगह उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इन दोनों व्यवस्थाओं को तीसरी मंजिल पर शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है।एनएचएम के अधिकारी सिविल अस्पताल नादौन पहुंचकर सीटी स्कैन मशीन के लिए प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण भी कर चुके हैं। अब डीपीआर तैयार होने और आगामी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद मशीन स्थापित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।कोटसीटी स्कैन सुविधा जल्द शुरू करने की तैयारी है। नादौन अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी।